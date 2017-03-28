独家：中国海航集团洽谈收购福布斯的控股股权--消息

路透香港3月28日 - 两位知情人士告诉路透，中国海航集团正在洽谈收购福布斯的控股股权。

其中一位消息人士说，持有福布斯传媒(Forbes Media)95%股权的香港财团--本汇鲸媒体投资有限公司(Integrated Whale Media Investments,IWM)也在与另一家中国媒体公司进行洽谈，同时还在为其对福布斯的多数或全部持股寻找更多潜在买家。因商谈需要保密，这位消息人士不愿透露身份。

路透未能确认其他竞购方都是谁。

这名消息人士称，海航集团与IWM已经进行了几周的商谈，交易规模至少为4亿美元。

IWM和福布斯传媒未予置评，海航没有回应路透的置评请求。

100年前创立《福布斯》商业杂志的福布斯家族，三年前将福布斯传媒的控股权售予IWM。

一名知情人士曾表示，该交易对这家福布斯公司的估值在4.75亿美元。(reut.rs/2mTiy5j)

海航资产超过1,000亿美元，一直在通过大举收购，从其传统的航空业和物流业向金融、媒体和文化领域扩张。

去年底，海航集团旗下金融部门--海航资本收购北京联办财讯文化传媒有限公司80%的股权。联办财讯旗下的《财经》杂志网站颇具影响力。

“未来海航将继续在国内外寻找高质量的媒体资产，”另一名消息人士称。“海航想在它自己的航班上，以及它自己位于全球的酒店中，展示自己拥有或投资的出版物。”

此时正值中国舒展“软实力”肌肉，扩大在全球影响力之际。

去年中国中央电视台称，将推出一个全球媒体平台，帮助重新打造中国在海外的形象。

中国互联网巨头阿里巴巴集团(BABA.N)也在过去几年通过收购或投资，逐渐将更多的媒体和内容服务企业收入囊中。该公司在2015年底斥资2.66亿美元收购了香港本地主要英文报纸南华早报，以及南华早报集团(0583.HK)的其他媒体资产。(完)