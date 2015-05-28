《福布斯》世界百强女性榜单出炉 默克尔连续五年蝉联榜首

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透纽约5月27日 - 《福布斯》2015年世界百强女性榜单出炉，德国总理默克尔连续五年蝉联榜首，排名第二的是宣布参加2016年美国总统选举的希拉里·克林顿。
希拉里去年排名第六。排名第三的是比尔及梅琳达·盖茨基金会联合创始人梅琳达·盖茨。
美联储主席叶伦排名第四，通用汽车执行长玛丽·巴拉排名第五。
《福布斯》世界百强女性榜单从亿万富翁、商界、名流、金融界、媒体、慈善组织、政府间组织、政界这八个领域遴选上榜者。
排在第六名到第十名的分别是国际货币基金组织（IMF）总裁拉加德、巴西总统罗塞夫、Facebook首席运营官谢里尔·桑德伯格（Sheryl Sandberg）、YouTube老板苏珊·武伊齐茨基（Susan Wojcicki）以及美国第一夫人米歇尔。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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