福布斯华人富豪榜大陆富豪数占一半 李嘉诚居榜首

据福布斯周一发布的2013年华人富豪榜，2013年净资产在10亿美元以上的华人富豪人数上升47人至245人，其中来自大陆的富豪占一半。前十位富豪中，香港富豪占据五位，李嘉诚蝉联全球华人首富；大陆富豪仅有娃哈哈集团创始人宗庆后进入前十，列第九。路透