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路透中文国际短讯 | 2015年 3月 4日 星期三 15:02 BJT

盖茨荣登《福布斯》富豪榜首位 乔丹首次登榜

《福布斯》杂志公布年度世界富豪榜，比尔·盖茨再度荣登榜首，Facebook创始人马克·扎克伯格位居前20名，而昔日篮球巨星迈克尔·乔丹则首次登榜。该榜单中来自美国的富豪最多，为536人，其次是中国，有213人，德国以103人列第三，印度90人列第四。路透

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