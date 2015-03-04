盖茨荣登《福布斯》富豪榜首位 乔丹首次登榜

《福布斯》杂志公布年度世界富豪榜，比尔·盖茨再度荣登榜首，Facebook创始人马克·扎克伯格跻身前20名，而昔日篮球巨星迈克尔·乔丹则首次登榜。该榜单中来自美国的富豪最多，为536人，其次是中国，有213人，德国以103人列第三，印度90人列第四。路透