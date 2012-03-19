版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2012年 3月 19日 星期一 11:22 BJT

“故宫大盗”石柏魁被判13年

新华社报道，震惊海内外的中国故宫被盗案周一在北京市二中院宣判，28岁的“故宫大盗”--石柏魁被判有期徒刑13年，剥夺政治权利三年，并处罚金1.3万元人民币。2011年5月8日28岁的石柏魁来到北京故宫博物院的斋宫诚肃殿，盗走香港两依藏博物馆展出的九件展品。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐