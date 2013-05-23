福特将关闭两座澳洲工厂 到2016年停止在澳洲生产--报道

据当地媒体报道，福特汽车将宣布关闭两座澳洲工厂，在2016年之前停止在该国生产，因销售下滑、成本高企且澳元上涨。报道称未能立即联系到福特进行回应，不过福特计划周四宣布这一决定。据福特网站，该公司在1925年进驻澳洲，雇用逾3,000名员工。路透