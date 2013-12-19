福特汽车预计2014年获利下降

路透纽约12月18日 -美国第二大汽车制造企业福特汽车(F.N)周三警告称，推出新款汽车的成本及委内瑞拉经济恶化将打压其明年获利，这一消息带动该公司股票周三创下逾两年最大单日百分比跌幅。

福特汽车表示，2015年的全球汽车业务利润率目标为8%至9%，但能否实现仍有风险。分析师担心其核心美国市场明年的定价水平；福特汽车称其美国市场的表现“略微令人不快”。

该公司预计明年全球税前获利介于70至80亿美元之间。福特汽车称，这将低于2013年预期的85亿美元获利，今年料是公司110年历史上最赚钱的年份之一，其中约83.4亿美元或将来自北美市场。这是福特汽车首次提供2014年业绩预估。

福特汽车的投资者已在积极应对该公司执行长穆拉利将离职的臆测，但仍被这一获利预估打个措手不及。在福特汽车公司内部，管理层相信穆拉利团队已在为他的离职在作准备。

Stifel Nicolaus分析师JamesAlbertine在研究报告中称，“鉴于2014年(北美市场)销售成长料将减速，今天的声明是福特汽车希望预期受到控制，”他指称2014年是“转折的一年”。

巴克莱分析师BrianJohnson在研究报告中称，前景令人失望可能使他对2014年福特汽车全年每股获利预估1.83美元减少约0.3美元。

福特汽车周三在纽约证交所大幅收低1.05美元，或6.3%，报15.65美元，稍早一度最多下跌9.2%，至15.17美元，创下2011年8月以来最大单日百分比跌幅。(完)

(编译 于春红; 审校 戴素萍)

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