福特将在非洲撒哈拉以南地区推出17款新车型

美国财长努钦称特朗普“绝对没有”试图口头打压美元汇价
路透4月19日 - 金融时报（FT）周三援引美国财长努钦的话称，特朗普总统“绝对没有”试图口头打压坚挺的美元汇价。 周一晚些时候努钦曾接受金融时报采访，淡化了特朗普上周对华尔街日报的表态，当时特朗普表示美元“过强”。 当被问及特朗普对华尔街日报的表态是否意在打压美元时，金融时报援引努钦的话称“绝对没有，绝对没有”。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
路透7月17日 - 福特汽车(F.N)周四宣布将在非洲撒哈拉以南地区推出17款新车型，力争在最后一个仍有巨大成长空间的主要市场占据一席之地。
福特打算在南非等市场推出的车型中提供更多最新的功能，计划2016年以前在中东和非洲地区共推出25款新车型。
“中东和非洲是全球汽车业最后的增长点，”福特区域主管Jim Benintende表示。“我们正建设基础设施并调动人力参与竞争。”
根据该公司的预估，在2020年之前，中东和非洲地区的汽车总销量料将增长40%。
福特2013年中东与非洲地区销售为20万辆，其中南非销量提高40%至6.45万辆，是该公司在非洲地区的最大市场。福特在中东与非洲地区的第二大市场是沙特阿拉伯，去年销量为5.4万辆。(完)
(编译 徐文焰；审校 杜明霞)
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路透4月19日 - 金融时报（FT）周三援引美国财长努钦的话称，特朗普总统“绝对没有”试图口头打压坚挺的美元汇价。 周一晚些时候努钦曾接受金融时报采访，淡化了特朗普上周对华尔街日报的表态，当时特朗普表示美元“过强”。 当被问及特朗普对华尔街日报的表态是否意在打压美元时，金融时报援引努钦的话称“绝对没有，绝对没有”。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
路透阿布扎比4月19日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周三表示，参与减产的所有产油国都致力于将全球石油库存降至五年均值，并让市场恢复稳定。
路透悉尼4月19日 - 英镑周三在亚洲市场表现突出，因外界猜测，英国首相特雷莎·梅突然要求提前举行大选，可能最终会在退欧过程中产生更有利市场的结果。