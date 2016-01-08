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中国财经 | 2016年 1月 8日 星期五 15:06 BJT

福特汽车2015年在华销量增长3%至112万辆

路透北京1月8日 - 美国福特汽车(F.N)周五表示，该公司及其中国合资伙伴2015年在中国共计销售112万辆汽车，较上年增长3%。

福特汽车12月在华销量为124,768辆，较上年同期增长27%。(完)

(编译 王兴亚；审校 于春红)

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