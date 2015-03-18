福特汽车再度与微软合作 欲扩展联网汽车服务

英国截至4月的三个月房价增幅维持在近四年低位--Halifax
路透伦敦5月8日 - 抵押贷款机构Halifax周一称，英国房价增势维持在近四年来的最弱水平。在退欧对经济的影响不确定之际，这与其他显示楼市放缓的迹象一致。
路透底特律3月17日 - 福特汽车(F.N)将寻求微软(MSFT.O)的帮助，扩展其联网汽车服务。微软是福特汽车的早期技术合作伙伴之一。
福特拟于今年稍晚通过新成立的服务推送网络推出新功能，可以在无线环境下实现新的Sync 3信息娱乐系统的自动更新。该项服务将在微软Azure云服务平台上运行。
福特联网汽车与服务执行董事Don Butler拒绝透露该公司是否正在开发与通用汽车(GM.N)的OnStar类似的安全信息/通讯服务。不过他表示，福特与微软的新伙伴关系“让我们得以提供形式广泛的联网服务”。(完)
(编译 徐文焰；审校 许娜)
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路透伦敦5月8日 - 抵押贷款机构Halifax周一称，英国房价增势维持在近四年来的最弱水平。在退欧对经济的影响不确定之际，这与其他显示楼市放缓的迹象一致。
路透阿姆斯特丹5月8日 - 荷兰涂料生产商阿克苏诺贝尔周一拒绝了规模较大的美国竞争对手PPG工业的第三次收购提议，此次报价为269亿欧元(295.1亿美元)。阿克苏称该收购提议低估了公司价值，并面临反垄断风险，也没有解决“文化差异”等其他问题。
路透法兰克福5月5日 - 自去年英国公投决定脱离欧盟以来，一直在向美国银行业者推销法兰克福的Hubertus Vaeth向路透称，美国最大的五家投行将在两年内把伦敦的数以百计的重要工作岗位迁往法兰克福，而这可能会提振德国在全球金融业中的地位。