福特发布新款林肯Continental 目标对准中美市场

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透1月12日（记者 David Shepardson） - 福特汽车(F.N)周二发布新款豪华旗舰车型林肯Continental，目标对准中国和美国的消费者。
林肯Continental于2002年停产。福特执行长菲尔德斯（Mark Fields）在底特律车展上拒绝对这款车型的销量进行预测。
福特在美国的豪华车销量落后于宝马(BMWG.DE)、梅赛德斯-奔驰等外国竞争对手。
菲尔德斯称，福特在重振林肯品牌方面取得了“重大进步”并积蓄了“明显的势头”。
去年4月，福特展出了林肯Continental概念车。
新款林肯Continental将在密歇根的Flat Rock工厂生产，有望于秋季在中国及美国市场上市。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。