福特发布新款林肯Continental 目标对准中国及美国市场

(本文由路透中文网编译提供)

路透1月12日 - 福特汽车 周二发布新款豪华旗舰车型林肯Continental，目标对准中国和美国的消费者。

林肯Continental于2002年停产。福特执行长菲尔德斯（Mark Fields）在底特律车展上拒绝对这款车型的销量进行预测。

福特在美国的豪华车销量落后于宝马 、梅赛德斯-奔驰等外国竞争对手。

菲尔德斯称，福特在重振林肯品牌方面取得了“重大进步”并积蓄了“明显的势头”。

去年4月，福特展出了林肯Continental概念车。

新款林肯Continental将在密歇根的Flat Rock工厂生产，有望于秋季在中国及美国市场上市。（完）