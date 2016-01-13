福特发布新款林肯Continental 目标对准中国及美国市场

纽约期市：原糖从两个月高位急挫，受尾盘抛售拖累
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
(本文由路透中文网编译提供)
路透1月12日 - 福特汽车 周二发布新款豪华旗舰车型林肯Continental，目标对准中国和美国的消费者。
林肯Continental于2002年停产。福特执行长菲尔德斯（Mark Fields）在底特律车展上拒绝对这款车型的销量进行预测。
福特在美国的豪华车销量落后于宝马 、梅赛德斯-奔驰等外国竞争对手。
菲尔德斯称，福特在重振林肯品牌方面取得了“重大进步”并积蓄了“明显的势头”。
去年4月，福特展出了林肯Continental概念车。
新款林肯Continental将在密歇根的Flat Rock工厂生产，有望于秋季在中国及美国市场上市。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。
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