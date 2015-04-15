独家：美国福特汽车计划向墨西哥投资25亿美元--消息人士

日本财务大臣称美国升息可能引发新兴市场“资本外逃”
他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
路透4月14日 - 业内消息人士透露，福特汽车(F.N)周五将宣布向墨西哥投资约25亿美元。这是外商对墨西哥汽车业的最新一笔数十亿美元规模的投资。
消息人士周二表示，福特汽车将投资13亿美元，扩建墨西哥北部奇瓦瓦州的车厂，计划在该厂新建两条柴油发动机生产线；另将投资12亿美元，在中部瓜纳华托新建一个变速器厂。
福特将于周五在墨西哥城宣布上述投资计划，以庆祝福特建立墨西哥业务90周年。墨西哥总统培尼亚将出席庆祝仪式。
一名墨西哥官员称，对奇瓦瓦的投资或将创造大约4,000个就业岗位。
一名驻底特律的福特汽车发言人未予置评。
根据官方行业数据，福特是墨西哥第四大汽车出口商，今年第一季度向海外卖出108,417辆汽车，其中大部分销往美国。
福特上一次宣布对墨国的大型投资计划是在2008年，当时投资30亿美元，用于改造中部地区的Cuautitlan车厂，生产其畅销的Fiesta车型。
该公司还在北部索诺拉省有一家车厂，生产Fusion超小型汽车以及高端的林肯MKZ。
外国汽车厂商近年来纷纷在墨西哥拓展业务，受该国低劳动力成本、多种自由贸易协议以及邻近美国等优势吸引。(完)
(编译 王颖；审校 白云)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
“由于日本经济正在成长，而且将继续以远高于潜力水平的速度成长，产出缺口将在未来数月及数年持续改善。那会强化薪资及物价上升压力，”黑田东彦在一个记者会上表示。
路透横滨5月5日 - 亚洲主要经济体的财长和央行官员周五警告称，向保护主义转变对全球经济增长构成下行风险。 来自日本、中国、韩国及东盟国家的决策官员在亚洲开发银行会议的间隙召开峰会，随后发表声明发出了上述警告。 “不确定性的来源包括政策的向内转变，其中包括向保护主义转移、金融收紧超过预期等，”这些官员们在联合声明中称。 他们还补充说，亚洲的决策者致力于支持开放的多边贸易和投资。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)