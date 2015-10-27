福特汽车第三季获利大幅增长 但仍不及分析师预期

俄能源部称截至5月1日该国石油产量较去年10月削减30万桶/日
路透莫斯科5月3日 - 俄罗斯能源部周一表示，截至5月1日，该国石油产量较2016年10月时已经削减300,790桶/日。
路透底特律10月27日 - 福特汽车(F.N)公布季度获利大幅增长，因当季北美业务创出最佳表现，但由于税赋增加，当季获利仍不及华尔街预期。
该公司第三季净利从上年同期的11亿美元增至19亿美元。剔除特殊项目的税后每股盈余为0.45美元，较分析师的预期低1美分。该公司表示，每股盈余低于预期是因为税赋高于预期。
这家美国第二大汽车生产商还重申，其预计全年税前获利为85-95亿美元，并称北美业务利润率将处于其之前预估区间8.5%-9.5%的高端。
今年前九个月，福特北美业务的利润率为9.9%。
福特还公布，第三季北美业务税前获利为27亿美元，利润率升至11.3%，主要得益于F系列大型皮卡的强劲销售。
在北美以外，福特汽车税前亏损3.4亿美元，但该公司表示，欧洲和南美亏损额在收窄。
尽管受美元走强冲击，但福特第三季营收较上年同期增长32亿美元，升至381亿美元。(完)
(编译 汪红英；审校 张涛)
路透莫斯科5月3日 - 俄罗斯能源部周一表示，截至5月1日，该国石油产量较2016年10月时已经削减300,790桶/日。
路透法兰克福5月2日 - 欧洲央行周二公布的一项研究表明，该央行为推动欧元区经济而注入的额外资金约有90%沉淀在区内五个最富裕的国家。
路透新加坡5月3日 - 亚股周三大多走升，强劲的获利和制造业数据拉抬风险胃纳；美国联邦储备委员会(美联储/FED)今日稍后将暗示6月升息的预期，则提振美元。