福特汽车第三季获利大幅增长 但仍不及分析师预期

路透底特律10月27日 - 福特汽车(F.N)公布季度获利大幅增长，因当季北美业务创出最佳表现，但由于税赋增加，当季获利仍不及华尔街预期。

该公司第三季净利从上年同期的11亿美元增至19亿美元。剔除特殊项目的税后每股盈余为0.45美元，较分析师的预期低1美分。该公司表示，每股盈余低于预期是因为税赋高于预期。

这家美国第二大汽车生产商还重申，其预计全年税前获利为85-95亿美元，并称北美业务利润率将处于其之前预估区间8.5%-9.5%的高端。

今年前九个月，福特北美业务的利润率为9.9%。

福特还公布，第三季北美业务税前获利为27亿美元，利润率升至11.3%，主要得益于F系列大型皮卡的强劲销售。

在北美以外，福特汽车税前亏损3.4亿美元，但该公司表示，欧洲和南美亏损额在收窄。

尽管受美元走强冲击，但福特第三季营收较上年同期增长32亿美元，升至381亿美元。(完)