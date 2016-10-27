福特汽车第三季获利下降逾50% 受召回和新车发布成本拖累

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透底特律10月27日 - 福特汽车(F.N)周四公布第三季净利下降逾50%，因销量下滑、召回成本增加以及新皮卡的推出损及北美市场利润率。
福特汽车重申，全年的获利目标为102亿美元，并称在第三季消耗20亿美元资金后，将重返正的现金流。
福特汽车公布季度净利10亿美元，合每股盈余0.24美元，上年同期分别为22亿美元和0.55美元。
扣除一次性项目，福特汽车第三季每股盈余0.26美元，高于汤森路透I/B/E/S预估的0.20美元。(完)
(编译 王洋; 审校 刘秀红)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。