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国际财经 | 2016年 10月 28日 星期五 06:53 BJT

福特汽车第三季获利下降逾50% 受召回和新车发布成本拖累

路透底特律10月27日 - 福特汽车(F.N)周四公布第三季净利下降逾50%，因销量下滑、召回成本增加以及新皮卡的推出损及北美市场利润率。

福特汽车重申，全年的获利目标为102亿美元，并称在第三季消耗20亿美元资金后，将重返正的现金流。

福特汽车公布季度净利10亿美元，合每股盈余0.24美元，上年同期分别为22亿美元和0.55美元。

扣除一次性项目，福特汽车第三季每股盈余0.26美元，高于汤森路透I/B/E/S预估的0.20美元。(完)

(编译 王洋; 审校 刘秀红)

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