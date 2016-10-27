福特汽车第三季获利下降逾50% 受召回和新车发布成本拖累

路透底特律10月27日 - 福特汽车(F.N)周四公布第三季净利下降逾50%，因销量下滑、召回成本增加以及新皮卡的推出损及北美市场利润率。

福特汽车重申，全年的获利目标为102亿美元，并称在第三季消耗20亿美元资金后，将重返正的现金流。