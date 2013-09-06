独家：福特董事会允许执行长穆拉利提早离任--消息人士

路透底特律9月5日 - 据知情消息人士透露，福特汽车(F.N)执行长穆拉利可以提前离任。

根据去年底制定的一项继任计划，现年68岁的穆拉利预计担任执行长至少要到2014年末。但两名了解董事会想法的消息人士称，福特董事会如今对允许其提早离任持开放态度。

这种转变凸显出该公司董事会对执行层有能力避免以前那种严重失误越来越有把握。在2006年聘任穆拉利之前，福特曾因管理上的过失濒临倒闭。据消息人士，董事会还看好首席运营官Mark Fields，外界广泛预计这位在福特已工作24年的老将会接任执行长一职。

消息人士称，董事会还同意穆拉利自己决定何时离任。消息人士说，穆拉利在考虑另一份高层岗位，并补充称，他曾谈到过奥巴马政府中的一个职位。

穆拉利也被传可能接替微软(MSFT.O)执行长鲍尔墨(Steve Ballmer)。鲍尔墨8月底时表示，将在一年内退休。

该消息人士不愿具名，因福特的高管接替计划细节仍是机密。

当路透询问穆拉利其计划时，他透过电子邮件回覆称，他“专心服务于我们的福特”。

“我们在为众人创造令人激动的、持续发展的和不断盈利的福特，非常的开心，”穆拉利在电子邮件中称。(完)

(编译 王冠中; 审校 张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。