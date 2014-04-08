福特宣布两项召回 共涉及约43.4万辆汽车

路透4月7日 - 福特汽车(F.N)周一宣布两起召回事件，将召回约434,700辆汽车，主要在北美市场。

该公司在一份电邮中称，将召回约385,750辆Escape紧凑型SUV，因生锈问题可能导致汽车副车架和下控制臂分离，有可能阻碍汽车转向。

此次召回涉及在美国和加拿大出售或目前已登记的2001-2004年款汽车。

福特称，在高腐蚀的情况下汽车可能会生锈，尤其是在用盐来融化结冰路面的地区。

该公司还表示，要召回约48,950辆2013-2014年款Fusion、林肯MKZ、Escape和C-MAX汽车，以更换座椅靠背框，因其不符合美国国家公路交通安全管理局的标准。

福特称，一些座椅靠背框的焊接可能不符合标准，增加了撞车事故时的受伤风险。(完)

(编译 李爽 审校 于春红)

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