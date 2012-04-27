福特汽车第一季获利下降 受欧洲业务亏损拖累

机构投资者加码新兴市场基建设施曝险仓位 以期拉高收益
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
路透底特律4月27日电---福特汽车(F.N)周五公布季度获利下降,受国际,特别是欧洲市场的业绩黯淡拖累,另外税率上升亦损及业绩.
这家美国第二大汽车制造商公布第一季净利14亿美元,合每股盈余(EPS)0.35美元,上年同期净利为26亿美元.
福特称,净利约一半的降幅源於税收支出增加.
该公司亦录得2.55亿美元的特殊费用,主要是美国汽车工人联盟(UAW)所代表的工人工龄买断费用.
经一次性项目调整後的每股获利为0.39美元.营收为324亿美元,低於上年同期的331亿.
在欧洲,福特税前亏损1.49亿美元,因经历过类似衰退情况的许多欧洲国家汽车需求缩减.福特亦公布亚洲和非洲地区亏损,南美的获利也下降.(完)
--编译 吴云凌;审校 王洋
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