福特汽车第一季获利下降 受欧洲业务亏损拖累

4月23日，在北京国际车展上，一名福特人士在介绍福特Eco Boost。 REUTERS/Grace Liang

路透底特律4月27日电---福特汽车(F.N)周五公布季度获利下降,受国际,特别是欧洲市场的业绩黯淡拖累,另外税率上升亦损及业绩.

这家美国第二大汽车制造商公布第一季净利14亿美元,合每股盈余(EPS)0.35美元,上年同期净利为26亿美元.

福特称,净利约一半的降幅源於税收支出增加.

该公司亦录得2.55亿美元的特殊费用,主要是美国汽车工人联盟(UAW)所代表的工人工龄买断费用.

经一次性项目调整後的每股获利为0.39美元.营收为324亿美元,低於上年同期的331亿.

在欧洲,福特税前亏损1.49亿美元,因经历过类似衰退情况的许多欧洲国家汽车需求缩减.福特亦公布亚洲和非洲地区亏损,南美的获利也下降.(完)

--编译 吴云凌;审校 王洋

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