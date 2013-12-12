独家：福特董事会希望穆拉利尽快对未来动向表态

路透底特律/纽约12月11日 -福特汽车(F.N)的董事会计划促使执行长穆拉利尽快对其未来动向表态，因有关微软(MSFT.O)属意穆拉利出任执行长的臆测甚嚣尘上。

根据数位接近微软的消息人士表示，现年68岁的穆拉利，是微软执行长热门人选之一，而且他并没有试图澄清有关他对这份工作有兴趣的传闻。

两位消息人士本周对路透表示，这已经开始惹恼了福特汽车的某些董事，当董事会周四在底特律开会时将会讨论这个问题。

穆拉利是董事会成员，但还不清楚他是否会参加董事会会议。消息人士表示，董事们打算在本周或下周向他提出这个问题。

一位接近福特董事的消息人士表示，“大家都不报导福特野马，也不写获利方面的消息，他们写关于穆拉利的消息。”

消息人士表示，这让人受挫，希望能澄清情况。

微软不愿对执行长人事的进展置评。福特发言人士则重申之前的声明，即穆拉利2014年将继续留在福特担任执行长，不过9月时董事会对穆拉利提前卸任持开放态度。

数位亲近福特的人士表示，穆拉利今年已经减少参与福特的事务，并让几位较年轻的主管承担更重要的工作。穆拉利于2006年执掌福特，并以重振福特雄风而享誉业界。

两位消息人士表示，即使穆拉利没有接下微软的工作，他也不太可能留在福特直到明年底。董事会愈发看重营运长MarkFields，这位在福特任职24年之久的资深人士，外界普遍看好将出任下一任执行长。

一位熟知穆拉利想法的人士表示，“他在福特该做的都已经做了。”(完)

(编译 戴素萍 审校 张荻)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。