福特股价低迷 执行长菲尔德斯料将被“炒鱿鱼”--消息人士

东芝称愿意与西部数据就出售芯片部门争端进行洽商
路透东京6月23日 - 日本东芝表示，愿意与西部数据就双方因东芝出售旗下芯片部门而起的争端进行洽商。
路透巴黎/底特律5月22日 - 美国福特汽车(Ford)(F.N)一位消息人士称，该公司料将宣布重大管理层变动，执行长菲尔德斯将离职，此举反映出投资者对于该公司股价表现及前景愈发不安。
据福布斯杂志和纽约时报，福特旗下自主汽车研发部门主管、现年62岁的James Hackett将接替菲尔德斯。福特最早可能在周一发布相关声明。
自从菲尔德斯三年前出任执行长以来，福特股价已下跌近40%。目前美国汽车销售在不断下滑，而且福特的利润率要落后于竞争对手通用汽车(General Motors) (GM.N)。
福特董事会及董事长比尔·福特(Bill Ford Jr.)一直对公司表现不满，更多冀望对自动驾驶汽车、电动汽车以及共乘服务的投资能够实现回报。
有关更多高层变动的细节尚未立即可知。华尔街日报周日报道，福特在考虑对菲尔德斯的部下进行新的任命。
“我们仍聚焦创造价值及促进获利增长的计划，”福特驻欧洲一位发言人回应上述报道称，并对“传闻或谣言”不予置评。(完)
(编译 刘秀红；审校 高琦)
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