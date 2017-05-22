福特股价低迷 执行长菲尔德斯料将被“炒鱿鱼”--消息人士

路透巴黎/底特律5月22日 - 美国福特汽车(Ford)(F.N)一位消息人士称，该公司料将宣布重大管理层变动，执行长菲尔德斯将离职，此举反映出投资者对于该公司股价表现及前景愈发不安。

据福布斯杂志和纽约时报，福特旗下自主汽车研发部门主管、现年62岁的James Hackett将接替菲尔德斯。福特最早可能在周一发布相关声明。

自从菲尔德斯三年前出任执行长以来，福特股价已下跌近40%。目前美国汽车销售在不断下滑，而且福特的利润率要落后于竞争对手通用汽车(General Motors) (GM.N)。

福特董事会及董事长比尔·福特(Bill Ford Jr.)一直对公司表现不满，更多冀望对自动驾驶汽车、电动汽车以及共乘服务的投资能够实现回报。

有关更多高层变动的细节尚未立即可知。华尔街日报周日报道，福特在考虑对菲尔德斯的部下进行新的任命。

“我们仍聚焦创造价值及促进获利增长的计划，”福特驻欧洲一位发言人回应上述报道称，并对“传闻或谣言”不予置评。(完)