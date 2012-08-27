中国批准福特、马自达和长安合资企业拆成两家--福特CEO(更新版)

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路透中国重庆8月27日电---福特汽车(F.N)执行长表示,福特和马自达(7261.T)及其合资夥伴重庆长安,已获得中国中央政府批准,得以将其三方制造和销售的合资公司分拆为两家公司.

"我们对此次重组及其方式感到满意.我们已获得中国国家发改委的批准,正在推进审批流程,因此我们非常、非常感激,并感到欢欣鼓舞,"执行长穆拉利在中国西南部城市重庆向记者表示.

长安福特马自达汽车周一在声明稿中表示,福特和马自达共享在重庆及南京的两大制造基地.根据该计画,该合资企业将分拆为两个合资公司.

这两家公司暂时命名为长安福特汽车和长安马自达汽车.重庆生产基地将为福特和长安共同所有并运营,南京基地则为马自达和长安所有并运营.

马自达驻上海的发言人Naoto Oikawa表示,马自达正计划就拆分事宜发表正式声明,但周一不予置评."我们可能很快发表正式声明,"Oikawa说,但未作详细说明.

接近长安福特马自达三方合资企业的管理人士称,此举部分受到福特2008年决定的影响.福特当时决定将其对马自达的控制性股权从三分之一削减至13%,用以筹资.福特之後进一步削减对马自达的持股,目前持股比例不足3%.

消息人士称,福特和马自达现在认为不大必要在中国协调双方的策略,欲寻求更大的运作自由以扩大各自在中国的影响力.中国已在2009年超越美国成为全球最大的汽车市场.(完)

--编译 戴素萍/王兴亚;审校 王洋/白云

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