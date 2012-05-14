特写：福特入华脚步姗姗 欲奋起直追

2012年3月6日，日内瓦车展上拍到的福特公司的标识。 REUTERS/Denis Balibouse

路透中国重庆5月14日电(记者 Ben Klayman)---部分组装好的福特(F.N)福克斯汽车从生产流水线上下来，Frank Chuang骄傲地巡视着他所服务的这个崭新汽车工厂。

这座巨大的汽车制造厂位於重庆市，今年2月份开始运营。现年58岁的Frank Chuang是福特在华合资企业的生产主管，也是福特的一名老员工。他对该厂提高产能的方式感到满意。

他在上月接受采访时表示：“这才只是个开头。我现在非常兴奋。”

如果福特想在中国有更好的发展，这家工厂就需要获得成功。福特在华远远落後于通用汽车(GM.N)、大众 (VOWG_p.DE)等竞争对手。2011年，中国最畅销的六款汽车均来自通用汽车和大众。中国汽车市场去年的规模为1,850万辆，而入华较晚的福特只占其中的2.8%，而通用汽车为14%，大众为12%。

1997年，在争取与上汽集团(600104.SS)成立合资公司的努力中，福特败给通用汽车。上汽是中国最大的汽车制造商。四年後，中国政府才允许福特在华成立合资企业，而福特在此之後的进展也很缓慢，并且还出现了一个失误，那就是，当中国消费者青睐购买体积更大的轿车时，其合资企业却在2003年推出了小型汽车--嘉年华(Fiesta)。

《中国终结廉价时代》作者、在华企业顾问雷小山(Shaun Rein)表示：“福特曾有很大的潜力，我对它的缓慢发展感到非常失望。他们早在5-7年前便应强力进入。”

福特并未正式承认自己的“姗姗来迟”。福特亚洲区总裁韩瑞麒(Joe Hinrichs)上月在北京车展上对记者表示：“我不会说我们来迟了。我们只是没像其他厂商那样极力增加我们的产品组合。”

但福特现在正尝试发起进攻。公司计划在2015年前使产能翻番，达到120万辆，福特届时将增加在重庆和杭州的汽车制造厂。福特目前在重庆和南京分别拥有两家和一家汽车制造厂。

**面临挑战**

福特将面临挑战。

中国汽车市场在过去十年经历了强劲增长，但最近两年已放缓。中国汽车制造商现在正瞄准出口市场，希望能保持快速扩张。随着越来越多的国外和国内汽车厂商的涌入，中国汽车市场已变得更为拥挤，这让福特面临的环境更为艰难。

例如，汽车产业咨询公司LMC Automotive估计，到2015年，福特的市场份额将达到仅3.1%，且这一比例会一直持续至2020年。

咨询公司Conway MacKenzie的执行主管Fred Hubacker表示：“福特肯定会是中国市场的一个重要品牌，但它能达到大众和通用汽车的水平吗？我认为不会，至少在未来十年左右不会。”

这里需要指出的是，由於业界普遍认为中国汽车市场规模到2020年将达到3,000万辆左右，因此福特料将录得更高销量。

韩瑞麒在上海接受采访时表示：“你只需要这一数字的很小占比，就能赢得一个庞大的产业。这也是人们为什麽说，亚太汽车产业到2020年会是全球汽车产业的一半。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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