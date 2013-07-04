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亚洲 | 2013年 7月 4日 星期四 12:18 BJT

美国个股：福特汽车称6月在华汽车销量为75,254部，同比劲增44%

路透北京7月4日 - 福特汽车 周四称，上月在中国的汽车销量为75,254部，较上年同期劲增44%，这部分受助于市场对其重新设计的紧凑型汽车福克斯(Focus)买需畅旺。

福特汽车称，5月的汽车销量亦表现得同样强劲，同比大增45%。

福特汽车今年前六个月的汽车总销量为407,721部，增加了47%。(完)

(编译 兰秀娟; 审校 张明钧)

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