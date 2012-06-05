福特与中国伙伴研究推当地品牌

美国第二大汽车制造商福特汽车表示，正与中国伙伴研究推出当地品牌，但目前没有时间表，在中国市场仍以自主品牌为销售重点。福特中国区总裁Dave Schoch表示，是否在中国推出当地品牌汽车，重点在消费者的态度，该公司将密切关注市场反应，以及聆听中国政府的政策取向。