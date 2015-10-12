福特汽车将投资18亿美元扩大在华研发（更新版）

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
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路透上海10月12日 - 美国福特汽车(Ford)(F.N)周一称，未来五年将投资114亿元人民币(18亿美元)扩大在华研发，这是该公司在中国这一全球最大汽车市场中力求扩大份额的最新努力。
福特汽车近年来在华市场份额迅速扩大，主要从日本竞争对手处抢得，这要归功于该公司在华所售汽车中融合了中国消费者喜好的做法。
该公司是中国市场上第五大外资汽车生产商，排在通用汽车(GM.N)、大众汽车(福斯汽车/VOLKSWAGEN)(VOWG_p.DE)、现代汽车(005380.KS)和日产汽车(7201.T)之后。
执行长Mark Fields在上海的一次公司活动上还表示，明年公司将向中国市场新推C-MAX Energi插电式混合动力车和蒙迪欧(Mondeo)传统混合动力车型。
“到2020年，我们将向中国客户推出一系列混合动力、插电式混合动力及纯电动汽车，”他表示。
中国政府一直在鼓励更多使用电动汽车来防治污染，但由于缺乏相应的基础设施，实际进度较为缓慢。(完)
(编译 刘秀红；审校 李春喜)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。