福特汽车将投资18亿美元扩大在华研发（更新版）

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路透上海10月12日 - 美国福特汽车(Ford)(F.N)周一称，未来五年将投资114亿元人民币(18亿美元)扩大在华研发，这是该公司在中国这一全球最大汽车市场中力求扩大份额的最新努力。

福特汽车近年来在华市场份额迅速扩大，主要从日本竞争对手处抢得，这要归功于该公司在华所售汽车中融合了中国消费者喜好的做法。

该公司是中国市场上第五大外资汽车生产商，排在通用汽车(GM.N)、大众汽车(福斯汽车/VOLKSWAGEN)(VOWG_p.DE)、现代汽车(005380.KS)和日产汽车(7201.T)之后。

执行长Mark Fields在上海的一次公司活动上还表示，明年公司将向中国市场新推C-MAX Energi插电式混合动力车和蒙迪欧(Mondeo)传统混合动力车型。

“到2020年，我们将向中国客户推出一系列混合动力、插电式混合动力及纯电动汽车，”他表示。

中国政府一直在鼓励更多使用电动汽车来防治污染，但由于缺乏相应的基础设施，实际进度较为缓慢。(完)