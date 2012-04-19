福特汽车在华建新厂 着眼长远未来

路透杭州4月19日电---美国福特汽车(F.N)表示,将投资7.6亿美元在中国东部建立一座新厂.这是该公司试图在中国市场追赶通用汽车(GM.N)的举措之一.

福特表示,这间设立在浙江杭州的新厂计划在2015年投产,届时其在中国年产能将增加25万辆至120万辆.预计该工厂将在今年稍晚动工兴建.

福特两周前曾表示,将在中国西南部的重庆市投资6亿美元建设第三家汽车厂.这也是福特汽车自1960年代在北美和欧洲高速发展以来规模最大和最快的扩张.

"我们的这个方案不仅仅是出於本季或本年的考虑,"福特亚洲执行长Joe Hinrichs在接受专访时表示."我们考虑的是福特在亚太地区未来几十年的成功."

福特预计到2020年,中国汽车行业的销售量将由去年的1,850万辆增长至3,000万辆左右.

福特表示,其中国发展方案是其全球增长计划的一部分,该公司计划到2015年全球汽车销量较2010年增长约50%,至每年约800万辆.福特计划到2020年,约三分之一的销量来自亚太和非洲地区.

Hinrichs说,随着新车型的推出,福特将赢得更多市场份额,并称这种改变并非一朝一夕能够实现.他还暗示福特在中国的布局将在2015年接近完成.

Hinrichs指出,在中国的汽车厂商太多,他预计该行业将逐步洗牌,但不愿预测哪些品牌可能受损.

福特表示,计划在2015年之前向中国引进15款新车型和20种新型发动机,首先会推出经重新设计的Focus小型车,预计将在第二季开始在中国销售.该公司没有披露在杭州工厂或重庆的第三家厂将生产何种车型.

杭州工厂将令福特在中国的年产能到2015年时增至120万辆,该数字计入了扩建後的重庆工厂的产能.该公司六周前在重庆开设了第二家工厂,生产Focus车型,目前在中国的年组装能力为60万辆.

到2015年时,福特的两家在华合资公司将在中国拥有七座组装厂,两家发动机厂和一家变速器厂.

福特称,杭州工厂令该公司在中国的总投资额接近50亿美元,并令其有能力将中国的生产业务多样化,同时能更接近该国富裕的沿海城市.

福特已表示,希望在2015年前将中国的销售网点较2010年的340个增加逾一倍,并将员工数量提高一倍.(完)

--编译 洪曦/李春喜/徐文焰;审校 张涛/程琳/王洋

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