福特汽车宣布追加10亿美元派息 但2016年获利预估令人失望

路透1月12日 - 美国第二大汽车生产商福特汽车(F.N)周二宣布，追加派发10亿美元现金股息，但其对2016年获利的预估未超过华尔街的预估，导致其股价在盘后下跌。

福特汽车表示，预计2015年剔除特殊项目的税前获利在其预估区间100-110亿美元的“上半部”。汤森路透I/B/E/S显示，分析师的平均预估为94亿美元。

该公司还称，今年剔除特殊项目的税前获利至少将和2015年一样。不过，分析师平均预计今年税前获利为110亿美元。

“他们给出的预估符合或低于分析师预估，”Susquehanna Financial的Matthew Stover说。

福特汽车股价周二盘后较当日收盘下跌1%左右，至12.55美元。

此次10亿美元追加现金派息相当于每股0.25美元，今年第一季例行每股派息0.15美元，齐平2015年第一季的派息水平。

福特去年派息25亿美元，较2014年上升20%。

福特称，10亿美元追加现金派息反映了该公司2015年的不俗财务表现，以及强劲现金和流动性水平。

美国最大的汽车经销商AutoNation(AN.N)执行长周二在底特律一场行业会议上表示，汽车业已经达到周期顶点，2015年第四季开始进入稳定阶段。去年美国汽车销量达到创纪录的1,740万辆，几乎打破2000年创下的纪录。(完)