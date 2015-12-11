福特投资开发打车服务 扩大电动车产品线

路透密歇根迪尔伯恩12月10日 - 福特汽车(F.N)高管周四表示，公司正在开发新的打车服务，并投资45亿美元扩大电动车和混合动力车车款。

这是福特执行长Mark Fields的一项更大计划的部分内容，他想通过该计划应对那些提供汽车所有权替代选择的公司所构成的威胁，以及监管部门降低车辆碳排放的要求。

福特探索打车业务的最新努力，将采取特别设计的Transit厢型车车队的形式，公司员工可使用一款应用(app)来打车，在巨大的福特迪尔伯恩园区穿行。福特高管表示，他们的目的是开发一项商业打车服务，而不是只把车辆卖给优步和Lyft之类的打车公司。

“车辆行驶哩程市场为5万亿美元，”Fields在福特的迪尔伯恩设计中心产品推介会间隙表示。“我们却毫无染指。”

福特研究部门副总裁Ken Washington表示，公司考虑将敞篷车打车服务扩展到公司园区之外，为乘车者打私家车或乘坐城市公交车提供替代服务。Washington并未提供细节说明。

“我们的愿景是成为交通服务供应商，而不仅仅是生产其他车队使用的车辆，”Washington表示，“我们将这视为我们想切入的业务。”

Washington称，做为汽车制造商，福特可以将运营打车系统所需的软硬件更加“无缝地”链接起来。优步(Uber)的估值飙升，已经迫使汽车业高管考虑“共享运具”(shared mobility)服务的潜力。特斯拉汽车(TSLA.O)创始人兼CEO伊隆-马斯克(Elon Musk)先前暗示，他正考虑在未来推出某种形式的共乘服务。

“汽车业者已经晚了一步，”追踪共乘及打车服务产业的分析师Mark Shurtleff表示，他并称目前尚不清楚除了几个大城市之外打车服务市场有多大。

Fields指出，将会在明年底推出新款福克斯(Focus)电动车，充电一次可行驶100英里(160公里)，可以在30分钟内完成充电。

福特同时计画在2020年之前推出13款插电式混合动力、纯混合动力或电动汽车，届时旗下车种将有超过40%搭载电力行驶功能。

Fields提到，公司认为插电式混合动力车将会是许多客户偏好的车种。比起那些单次充电行驶距离超过200英里的纯电动汽车，插电式混合动力车的电池重量较轻，价格也较低。(完)