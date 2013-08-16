路透专访：欧洲汽车市场价格大战不会很快结束--福特汽车高管

路透法兰克福/底特律8月15日 - 福特汽车 欧洲业务销售主管Roelant de Waard表示，欧洲汽车市场可能已停止萎缩，但直到汽车销售大幅增长后，汽车制造商的价格战才会降温。

第二季业绩暗示欧洲的大众市场汽车制造商将较之前预估更接近损益两平。

但在欧洲汽车市场销量从2007年高位1,800万辆降至目前的不到1,400万辆后，这些汽车制造商除了向买家提供大幅折扣和激励方案外，别无选择。

福特汽车欧洲业务销售主管Roelant de Waard接受路透专访时表示，“从定价角度来看，目前看不到任何压力缓解的迹象。”

他称，该问题主要是源于产能闲置，各车厂能生产的汽车数量在满足欧洲市场需求外还多出400万辆。

De Waard称，在过去12个月欧洲汽车市场销量徘徊于1,350万辆附近后，预计今年余下时间总体将稳定在目前的1,370万辆水平。

这位福特汽车欧洲销售主管预计，该品牌的市占率将持平或略高于去年的7.9%，主要受益于即将上市的EcoSport微型运动型多功能车(运动休旅车,SUV)等新产品。(完)