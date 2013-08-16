路透专访：欧洲汽车市场价格大战不会很快结束--福特汽车高管

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透法兰克福/底特律8月15日 - 福特汽车 欧洲业务销售主管Roelant de Waard表示，欧洲汽车市场可能已停止萎缩，但直到汽车销售大幅增长后，汽车制造商的价格战才会降温。
第二季业绩暗示欧洲的大众市场汽车制造商将较之前预估更接近损益两平。
但在欧洲汽车市场销量从2007年高位1,800万辆降至目前的不到1,400万辆后，这些汽车制造商除了向买家提供大幅折扣和激励方案外，别无选择。
福特汽车欧洲业务销售主管Roelant de Waard接受路透专访时表示，“从定价角度来看，目前看不到任何压力缓解的迹象。”
他称，该问题主要是源于产能闲置，各车厂能生产的汽车数量在满足欧洲市场需求外还多出400万辆。
De Waard称，在过去12个月欧洲汽车市场销量徘徊于1,350万辆附近后，预计今年余下时间总体将稳定在目前的1,370万辆水平。
这位福特汽车欧洲销售主管预计，该品牌的市占率将持平或略高于去年的7.9%，主要受益于即将上市的EcoSport微型运动型多功能车(运动休旅车,SUV)等新产品。(完)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。