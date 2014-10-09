福特汽车金融(中国)取得20亿元人民币贷款

四家银行以主办行身份加入：华南商业银行深圳分行(1.5亿元)、台湾合作金库银行苏州分行(1亿元)、大新银行(5,000万元)和Intesa Sanpaolo(5,000万元)。

最高综合收益为中国人民银行基准利率的110%，费用为90个基点，利率为三年期中国人民银行利率的105%。

福特汽车金融(中国)是福特汽车信贷有限责任公司的全资子公司。该公司主要向那些购买由福特及关联公司生产的乘用车的个人和经销商提供贷款。(完)