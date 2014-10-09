福特汽车金融(中国)取得20亿元人民币贷款

兖州煤业预计一季度净利按年大增约6倍，得益于价量齐升
路透香港4月19日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周三称，预计今年一季度净利同比大增约6倍，得益于价量齐升。
路透香港10月9日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，10家银行签署福特汽车金融(中国)有限公司20亿元人民币(3.26亿美元)三年期境内贷款。
牵头行兼簿记行东方汇理银行、星展银行和渣打银行各自承贷3.33亿元人民币。
恒生银行(2.5亿元)、瑞穗银行(2亿元)和三井住友银行(2亿元)为牵头行。
四家银行以主办行身份加入：华南商业银行深圳分行(1.5亿元)、台湾合作金库银行苏州分行(1亿元)、大新银行(5,000万元)和Intesa Sanpaolo(5,000万元)。
协议于9月29日签署。
最高综合收益为中国人民银行基准利率的110%，费用为90个基点，利率为三年期中国人民银行利率的105%。
在一年宽限期过后，贷款将分五次每半年不等额偿还：1%(第1-2次)，5%(第3-4次)和88%(第5次)。
福特汽车金融(中国)是福特汽车信贷有限责任公司的全资子公司。该公司主要向那些购买由福特及关联公司生产的乘用车的个人和经销商提供贷款。(完)
(编译 杜明霞；审校 高琦)
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