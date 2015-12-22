谷歌与福特商谈开发自动驾驶汽车--媒体

专访：OPEC秘书长称全球库存须降至五年均值才能说油市恢复平衡
路透达沃斯1月19日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都对路透表示，全球石油库存至少必须再减少2.7亿桶，达到五年平均水准后，OPEC方能宣告油市恢复平衡。
路透12月21日 - 据Automotive News引述消息人士的话报道，谷歌正与福特汽车(Ford)(F.N)谈判，助其研发自动驾驶汽车。
据Automotive News报道，该委托制造协议如能最终达成，时间可能会在1月第一周的拉斯维加斯国际消费电子展期间。
谷歌发言人告诉Automotive News，该公司不对猜测发表评论，但谷歌管理人士证实该公司正在与汽车制造商谈判。
由于在美国工作时间之外，路透未能与福特及谷歌相关人士取得联系请其发表评论。(完)
(编译 孙国玉；审校 张荻)
路透达沃斯1月19日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都对路透表示，全球石油库存至少必须再减少2.7亿桶，达到五年平均水准后，OPEC方能宣告油市恢复平衡。
路透旧金山1月19日 - 国际数据集团(IDG)周四表示，中国泛海控股集团与投资管理公司IDG资本将联手收购该公司。IDG旗下业务包括《计算机世界》杂志和市场研究机构IDC。
路透1月19日 - 在美国当选总统特朗普宣誓就职的前一天，一位颇具影响力的美国联邦储备会(美联储/FED)决策者表示，经济前景存在不确定性，但并没有高出以往水平。