谷歌与福特商谈开发自动驾驶汽车--媒体

路透12月21日 - 据Automotive News引述消息人士的话报道，谷歌正与福特汽车(Ford)(F.N)谈判，助其研发自动驾驶汽车。

据Automotive News报道，该委托制造协议如能最终达成，时间可能会在1月第一周的拉斯维加斯国际消费电子展期间。

谷歌发言人告诉Automotive News，该公司不对猜测发表评论，但谷歌管理人士证实该公司正在与汽车制造商谈判。

由于在美国工作时间之外，路透未能与福特及谷歌相关人士取得联系请其发表评论。(完)