独家：福特拟推新型油电混合动力车 与丰田普锐斯竞争--消息

路透底特律8月20日 - 两位知情人士周三告诉路透，福特汽车(F.N)计划于2018年底推出新型油电混合动力汽车，与畅销的丰田普锐斯(Prius)一较高下。

消息人士称，计划中的这种汽车将是福特首款“专门”混合动力车，即这款车是专门作为混合动力车销售，而不是现有汽油车型的变种，比如福特的Fusion混合动力车。这款尚未命名的汽车将在底特律以外生产。

消息人士表示，福特最终或将为新型混合动力车提供数款不同的车身风格，就像丰田普锐斯一样。福特这款车的油电动力传动系统将有不同版本，其中包括价格更贵的插入式，可由插座充电。

这款新型福特混合动力车料将以2019年款面世，较普锐斯在日本的面世大约晚21年。消息人士称，丰田计划在明年底推出第四代普锐斯。

福特汽车发言人Chris Preuss周三表示，该公司不对关于未来产品的臆测发表评论。

消息人士称，福特汽车计划在密西根州东南部的Wayne组装厂生产新的混合动力车，年产量约为12万辆。

包括电动机、控制器和电池在内，有些混合动力技术将来自福特现有混合动力车型的改造，但这款专门混合动力2019车型预计会比现有混合动力车有更好的燃油经济性，续航里程也更长。

消息人士称，福特2019车型的内部代码是C240，将在新的C2全球紧凑车型平台上生产，该平台还将生产下一代福克斯(Focus)和翼虎(Escape)。

像其他主要跨国汽车厂商一样，福特也一直在大举投资混合技术，以达到北美、欧洲和亚洲日益严苛的排放和油效标准。但消费者对混合动力车的需求与该行业的销售预期仍相距甚远。

今年前七个月，通用汽车(GM.N)广为宣传的插电式混合动力车雪佛兰沃蓝达(Chevrolet Volt)只卖出了10,635辆，较上年同期下降了9%。这还是在经销商大力打折促销的情况下才实现的。

今年前七个月，福特C-Max混合动力车销量下降29%，至16,444辆；Fusion混合动力车销量上升24%，至31,092辆。

2000年在北美市场推出的普锐斯仍是全球市场主导的混合动力车。今年前七个月在美国市场的销量下降11%，至127,776辆。去年普锐斯的全球销量超过40万辆。

普锐斯取得成功，部分原因在于丰田汽车努力打造系列“环保”车型家族，纳入不同种类的混合动力车型，如小型的普锐斯C掀背车、类似箱式货车的普锐斯V等，最低售价不到2万美元。(完)

(编译 于春红/王颖；审校 徐文焰)

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