福特称中印将引领全球汽车市场增长

路透新德里1月4日电（记者 Sanjeev Choudhary/Mayank Bhardwaj）---福特汽车(F.N)首席执行官穆拉利（Alan Mulally）称，在中国和印度市场的带领下，未来两年全球汽车市场年增幅可能达5%。福特刚刚在印度推出新款紧凑型SUV--EcoSport。

福特稍早声明中称，EcoSport是福特计划在印度推出的八款新车中的第二款。福特瞄准亚洲和非洲市场，计划到2015年将其全球汽车年销量提升至800万辆。

"未来两年全球汽车市场年增幅料为5%，主要增长来自亚太地区，"穆拉利在接受记者采访时称。

"亚太市场有所放缓，但潜力巨大，市场形势非常好。中国和印度将引领亚太市场增长。"

2011年福特在印度卖出近10万辆汽车，同比增加15%。

福特集团副总裁暨亚太和非洲区总裁韩瑞麒（Joe Hinrichs）表示，到2020年左右，印度将成为全球第三大汽车市场，仅次于美国和中国。

他说："我们仍看好印度，预计随着二线和三线城市人均收入增长，汽车销量将有可观升幅。"（完）

编译：李富强 发稿：朱淑珍

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