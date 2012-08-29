福特旗下林肯品牌豪车两年内进军中国市场

福特汽车将於两年内在中国市场推出旗下林肯(Lincoln)品牌豪华车。该公司正试图在中国这一世界最大、豪车购买者日增的汽车市场跟上竞争对手的步伐。为在中国市场取得成功，福特称将缓慢招募可以提升品牌形象的经销商，并於2014年下半年开售。