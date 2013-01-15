欧洲危机无碍福特汽车强劲成长势头--高管

路透底特律1月14日 - 美国第二大汽车制造商--福特汽车(F.N)高管周一表示,该公司产品获利能力增加且成本下降,抵御住了欧洲持久疲软及美国汽车市场竞争加剧的影响.

基于2012年头三季财务状况表现强劲,福特汽车上周把股息提高一倍.该公司将于本月稍晚公布第四季业绩.这家公司自2006年以来一直由执行长穆拉利(Alan Mulally)领导.

"不是每项业务都达到了我们最终想要的状况,但整体而言,公司表现得非常好."公司董事长Bill Ford在底特律车展间隙对记者表示.

他谈到福特上周四增加派息的决定时称,"这体现了我们对公司一直以来的状况抱有信心,更重要的是,对公司未来发展抱有信心."

整顿欧洲业务是福特在新一年里所面临的重大挑战之一.该公司也正在发展中国业务,同时投资其高端的林肯(Lincoln)品牌,以吸引更年轻更富裕的买家.

2013年欧洲市场料连续第六年录得销量下滑.随着企业纷纷避开欧洲市场,美国汽车市场的竞争将更加激烈.去年,美国汽车销量达到2007年以来最高,行业分析师和企业高层均预计2013年将继续增长.

"很多竞争者认为这是个健康的市场,将其更多资源以及更多潜在产量瞄准这里,"福特的首席运营官Mark Fields周一对记者表示."因此我们必须要有所防备."

福特过去六年来一直在优化业务,降低盈亏平衡点,并削减固定成本,这使得该公司受经济变化左右的程度较小.

首席财务官Bob Shanks告诉记者,福特在将股息翻番之前分析了多种情形,包括将欧洲景气更严重向下的情况计入的财务测试.

"甚至基于某些严重的下滑情形,我们也认为公司可以维持这样的股息,"他称.

未来三年,福特将扩大亚洲的业务,从而避免过度依赖北美业务.

根据汤森路透I/B/E/S,分析师平均预估福特2012年每股年度获利为1.34美元,预计2013年获利将增长.(完)

(编译 王翔琼/石冠兰; 审校 程琳/李婷仪/徐文焰)

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