欧洲危机无碍福特汽车强劲成长势头--高管

波音成立风险投资部门 投资两家科技新创公司
路透西雅图4月5日 - 波音周三表示，已经成立一家风险资本事业，并投资了两家科技新创公司，这是大型企业认为跟上设计和产品制造技术日新月异步伐至为重要的最新迹象。
路透底特律1月14日 - 美国第二大汽车制造商--福特汽车(F.N)高管周一表示,该公司产品获利能力增加且成本下降,抵御住了欧洲持久疲软及美国汽车市场竞争加剧的影响.
基于2012年头三季财务状况表现强劲,福特汽车上周把股息提高一倍.该公司将于本月稍晚公布第四季业绩.这家公司自2006年以来一直由执行长穆拉利(Alan Mulally)领导.
"不是每项业务都达到了我们最终想要的状况,但整体而言,公司表现得非常好."公司董事长Bill Ford在底特律车展间隙对记者表示.
他谈到福特上周四增加派息的决定时称,"这体现了我们对公司一直以来的状况抱有信心,更重要的是,对公司未来发展抱有信心."
整顿欧洲业务是福特在新一年里所面临的重大挑战之一.该公司也正在发展中国业务,同时投资其高端的林肯(Lincoln)品牌,以吸引更年轻更富裕的买家.
2013年欧洲市场料连续第六年录得销量下滑.随着企业纷纷避开欧洲市场,美国汽车市场的竞争将更加激烈.去年,美国汽车销量达到2007年以来最高,行业分析师和企业高层均预计2013年将继续增长.
"很多竞争者认为这是个健康的市场,将其更多资源以及更多潜在产量瞄准这里,"福特的首席运营官Mark Fields周一对记者表示."因此我们必须要有所防备."
福特过去六年来一直在优化业务,降低盈亏平衡点,并削减固定成本,这使得该公司受经济变化左右的程度较小.
首席财务官Bob Shanks告诉记者,福特在将股息翻番之前分析了多种情形,包括将欧洲景气更严重向下的情况计入的财务测试.
"甚至基于某些严重的下滑情形,我们也认为公司可以维持这样的股息,"他称.
未来三年,福特将扩大亚洲的业务,从而避免过度依赖北美业务.
根据汤森路透I/B/E/S,分析师平均预估福特2012年每股年度获利为1.34美元,预计2013年获利将增长.(完)
(编译 王翔琼/石冠兰; 审校 程琳/李婷仪/徐文焰)
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