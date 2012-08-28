福特旗下林肯品牌豪车两年内进军中国市场

路透北京8月28日电（记者 Deepa Seetharaman/Norihiko Shirouzu）---福特汽车(F.N)将於两年内在中国市场推出旗下林肯品牌豪华车。该公司正试图在中国这一世界最大、豪车购买者日增的汽车市场跟上竞争对手的步伐。

福特在中国市场与通用汽车(GM.N)和大众汽车(VOWG_p.DE)有一定的差距，但自2006年以来，该公司在华已投入约50亿美元。不过福特未披露为推出林肯而追加的投资额。

福特正从零开始建立豪华车经销网络，将於2014年下半年开售林肯车。

“林肯在中国的发展，可能成为这一品牌在全球的一个亮点，”福特全球营销主管Jim Farley周二在北京的一个媒体活动上表示。“我们有机会在这里开拓出不同局面。”

为在中国市场取得成功，福特称缓慢招募可以提升林肯品牌形象的经销商。该公司在美国也正试图振兴林肯品牌形象，该品牌在美国的销售於20年前达到顶峰。

“我们正努力在美国重振林肯品牌形象以及销量和满意度，”福特中国区总裁Dave Schoch说。“在这（中国）我们是一张白纸，没有历史遗留问题。”（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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