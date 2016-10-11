福特豪华车品牌林肯在华销量飙升 考虑在中国本土生产（更新版）

（新增林肯中国总裁讲话）

路透底特律/北京10月11日 - 美国福特汽车(Ford)(F.N)旗下豪华车品牌林肯(Lincoln)正考虑是否在中国本土进行生产，因为在中国的销量飙升。

福特周一公布，林肯第三季在中国销量增加将近两倍，至8,546辆。

尽管销售快速攀升，但福特林肯汽车的销量仍落后于更为成熟的德国竞争对手以及美国对手通用汽车(General Motors)(GM.N)旗下的凯迪拉克(Cadillac)。这些对手都在中国本土生产，以规避针对进口车辆的高昂税负。

林肯中国总裁梅蔼明(Amy Marentic)告诉路透，林肯正加速进入中国，计划到2016年底将林肯汽车销售门店增至65家，之前的计划为60家，并计划到2017年底达到80家。

梅蔼明称，该公司还将设立5-10个较小销售分支，深入中国二三线城市迅猛增长的汽车销售市场。

她表示，该公司还在研究本土生产的可能性。

“一直在寻求优化业务的办法，”Marentic说，但拒绝详述。

福特称，今年前三季林肯在华销量激增191%至2.1万辆左右。

即便销量激增，但福特林肯仍落后于竞争对手通用汽车(GM.N)及其豪华车品牌凯迪拉克，后者进入中国市场要早得多。凯迪拉克9月在华销量增长63%至1.25万辆左右。

2016年1-9月，凯迪拉克在华销量增长35%至约7.7万辆，是林肯在华销量的三倍多。

福特称，希望新款旗舰轿车Lincoln Continental的推出能够提振中国市场销售，这款车将于第四季在中国开卖。(完)