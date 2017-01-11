版本:
中国
国际财经 | 2017年 1月 11日 星期三 10:22 BJT

福特确认2017年获利将不如去年

路透底特律1月10日 - 福特汽车(F.N)周二确认2017年获利将不如去年，而通用汽车(General Motors)(GM.N)同日发布乐观财测，超过华尔街预估。

美国第二大汽车业者--福特确认，2016年调整后税前获利可望达102亿美元左右，符合公司先前预估。

福特股价在盘后交易中先是上涨了0.5%，但到周二傍晚则持平于收盘价12.85美元。通用汽车股价亦接近收盘价37.35美元，较上日上涨3.7%。

福特表示，2018年获利可望好转，但在2017年公司将会受到压力，因其提高了在自动驾驶汽车等“新机遇”方面的开支，而其他方面成本也在上升。

福特周二公布，第一季常规股息为每股0.15美元，并追加派发2亿美元现金股息，即每股额外发放0.05美元。常规股息持平上年第一季水准，但追加股息则逊于上年同期的每股0.25美元。(完)

(编译 龚芳; 审校 王颖)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐