福特确认2017年获利将不如去年

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透底特律1月10日 - 福特汽车(F.N)周二确认2017年获利将不如去年，而通用汽车(General Motors)(GM.N)同日发布乐观财测，超过华尔街预估。
美国第二大汽车业者--福特确认，2016年调整后税前获利可望达102亿美元左右，符合公司先前预估。
福特股价在盘后交易中先是上涨了0.5%，但到周二傍晚则持平于收盘价12.85美元。通用汽车股价亦接近收盘价37.35美元，较上日上涨3.7%。
福特表示，2018年获利可望好转，但在2017年公司将会受到压力，因其提高了在自动驾驶汽车等“新机遇”方面的开支，而其他方面成本也在上升。
福特周二公布，第一季常规股息为每股0.15美元，并追加派发2亿美元现金股息，即每股额外发放0.05美元。常规股息持平上年第一季水准，但追加股息则逊于上年同期的每股0.25美元。(完)
(编译 龚芳; 审校 王颖)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”