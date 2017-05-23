焦点：投资者怀疑福特撤换执行长能否提振股价回升

2017年5月22日，美国密歇根州迪尔伯恩，福特汽车新任执行长James Hackett出席在全球总部召开的记者会。 REUTERS/Rebecca Cook

路透纽约5月22日 - 美国第二大汽车制造商福特汽车(Ford Motor)(F.N)周一意外决定替换执行长，可能无法带动该公司低迷的股价回升。

福特股价周一上涨2.1%，考虑到大盘标准普尔500指数.SPX上升0.5%，该股反应相对平静。过去12个月福特股价跌近16%，因担心汽车销量下滑，以及自动驾驶汽车可能导致未来需求下降。

标准普尔500指数同期跃升近17%，通用汽车(General Motors) (GM.N)股价上涨约8%，电动汽车公司特斯拉(TSLA.O)大涨近41%。

“看起来真是没什么能影响股价的因素，”Hodges Capital分析师Gary Bradshaw称，并称他在大约两个月前与即将离任的执行长Mark Fields参加过一场午餐会，Fields当时询问周围的投资经理为什么不买福特汽车的股票。

Bradshaw表示，福特领导层变动不会解决该行业面临的结构性问题。Bradshaw并不持有福特股票，也没有购买福特股票的计划。

“通用汽车的处境也相同。他们没有一款像特斯拉那样、让人们看到就激动，就想买的车型，”他说。

一位拒绝具名的重要汽车行业投资者表示，更换CEO可能不是福特股价的催化剂。

“该公司没有跟上创新的步伐，而且汽车行业面临长期问题，”这位投资者说。

在还没有盈利的情况下，特斯拉市值达到510亿美元，比福特和通用汽车的市值都高，这很大程度上是由于，与更稳定的对手相比，特斯拉有更大的增长潜力。福特上周宣布裁减1,400个白领工作岗位，该公司高管对路透说，未来三到六个月还料进一步大幅削减成本。

分析师表示，福特股价较低，可能也是因为其股票回购支出远少于通用汽车。

福特新执行长James Hackett此前负责监管侧重于自动驾驶汽车的部门。Hackett因带领家俱制造商Steelcase(SCS.N)改革，重新赢得市场领先地位，而赢得转型专家的美誉，但这些改革并不见得都利好股东。

在Hackett执掌Steelcase这家上市公司18年后，该公司股价累计下跌逾55%，包括股息再投资在内的总回报率为负22.3%，在其任内的年度总回报率为负1.54%。相比之下，同期标普500指数成分股的年度总回报率为5.62%。

显然，从股价和总回报率的累计基础看来，Steelcase的表现远不及Herman Miller Inc (MLHR.O)和HNI Corp (HNI.N)等主要竞争对手。

摩根士丹利分析师Adam Jonas称，因Hackett试图重整以迎接电动汽车和自动驾驶新时代的到来，公司可能迎来其他管理层方面的变动。他周一在报告中写道，这或许意味着“获利状况可能会明显恶化，之后才会好转”。

福特、通用和菲亚特克莱斯勒汽车股价对比图表：tmsnrt.rs/2qJjYE0

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