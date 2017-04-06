福特计划在中国推出一款插电式混动轿车和一款全电动SUV

中国5月央行口径外汇占款降幅续收窄 但趋势或在下半年中断

路透北京6月16日 - 中国5月外汇占款连续19个月下降，降幅为连续第五个月收窄，并续创逾一年半新低。市场人士认为，这主要与美元走势弱于预期、人民币贬值预期弱化有关；但随着美联储加息及缩表进程的开启，美元或将再度走强，下半年外汇占款降幅持续收窄趋势或中断。