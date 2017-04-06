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中国财经 | 2017年 4月 6日 星期四 14:35 BJT

福特计划在中国推出一款插电式混动轿车和一款全电动SUV

路透北京4月6日 - 福特汽车周四表示，计划明年在中国市场推出新款插电式混合动力汽车，并在未来五年向中国市场推出一款全电动SUV，以大力充实其电动汽车款型。

福特汽车在一份声明中称，计划到2025年时，使在华销售的福特品牌汽车70%都是传统混合动力、插电式混合动力和全电池汽车。(完)

(编译 王洋; 审校 王颖)

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