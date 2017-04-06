福特计划在中国推出一款插电式混动轿车和一款全电动SUV

中国证监会下发新一批六家企业IPO批文 募资总额至多34亿元
路透上海6月17日 - 中国证监会周五晚间公告称，当日核准新一批六家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过34亿元人民币。
路透北京4月6日 - 福特汽车周四表示，计划明年在中国市场推出新款插电式混合动力汽车，并在未来五年向中国市场推出一款全电动SUV，以大力充实其电动汽车款型。
福特汽车在一份声明中称，计划到2025年时，使在华销售的福特品牌汽车70%都是传统混合动力、插电式混合动力和全电池汽车。(完)
(编译 王洋; 审校 王颖)
路透上海6月17日 - 中国证监会周五晚间公告称，当日核准新一批六家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过34亿元人民币。
路透北京6月16日 - 中国商务部周五公布，5月非金融对外直接投资(ODI) 为82.2亿美元，同比下降38.8%；1-5月累计ODI为345.9亿美元，同比下降53%。
路透北京6月16日 - 中国5月外汇占款连续19个月下降，降幅为连续第五个月收窄，并续创逾一年半新低。市场人士认为，这主要与美元走势弱于预期、人民币贬值预期弱化有关；但随着美联储加息及缩表进程的开启，美元或将再度走强，下半年外汇占款降幅持续收窄趋势或中断。