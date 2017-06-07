福特汽车5月在华销量下滑 拟推出新促销计划

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月7日 - 福特汽车(F.N)周三称，5月其在中国的汽车销量较上年同期下降3%，为今年以来第三次出现下降，该公司并暗示将为中国客户提供折扣以提振其老款车型的销量。
福特汽车称，该公司5月在华汽车销量降至87,733辆，1-5月汽车销量下降11%至436,961辆。
福特汽车亚太区总裁Peter Fleet在一份书面声明中称，尽管5月销售数字不佳，但第二季整体销量“料将”增长。
“我们已加强第二季在中国的营销计划，对福特品牌汽车推出令人激动的新促销，”Fleet说。
该计划包括“新款翼虎(Kuga)客户优惠，”声明称，但未进行详述。在汽车行业，“促销”和“优惠”通常暗示将降价。(完
(编译 汪红英; 审校 李春喜)
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。