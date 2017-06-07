福特汽车5月在华销量下滑 拟推出新促销计划

路透北京6月7日 - 福特汽车(F.N)周三称，5月其在中国的汽车销量较上年同期下降3%，为今年以来第三次出现下降，该公司并暗示将为中国客户提供折扣以提振其老款车型的销量。

福特汽车称，该公司5月在华汽车销量降至87,733辆，1-5月汽车销量下降11%至436,961辆。

福特汽车亚太区总裁Peter Fleet在一份书面声明中称，尽管5月销售数字不佳，但第二季整体销量“料将”增长。

“我们已加强第二季在中国的营销计划，对福特品牌汽车推出令人激动的新促销，”Fleet说。

该计划包括“新款翼虎(Kuga)客户优惠，”声明称，但未进行详述。在汽车行业，“促销”和“优惠”通常暗示将降价。(完