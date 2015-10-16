长安福特将召回约22万辆翼虎汽车

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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(本文由路透中文网编译提供)
路透北京10月16日 - 中国质检总局周五称，长安福特决定自2015年10月16日起，召回2012年7月3日至2014年11月26日期间生产的翼虎汽车，共计219,307辆。
长安福特发言人确认了本次召回仅限于中国。
中国质检总局在其官网上称，本次召回范围内部分车辆在剧烈颠簸路况下，手刹拉索与汽油滤清器进出油管之间可能产生干涉。此外，部分1.6T车型燃油管与燃油压力传感器线束在剧烈颠簸路况下也可能产生干涉。干涉状态下长时间行驶可能导致油管磨损，极端情况下会引起燃油渗漏，存在安全隐患。（完）
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