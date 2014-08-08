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中国财经 | 2014年 8月 8日 星期五 18:20 BJT

福特汽车7月在华销量同比增长25%至逾9万辆

路透上海8月8日 - 福特汽车(F.N)周二称，该公司和在华合资企业7月在中国销量达90,775辆，较上年同期成长25%，远超行业增速6.7%。

6月和5月福特在华汽车销量同比增幅分别为17%和32%。

福特称，1-7月在华售出640,031辆汽车，较上年同期成长33%。

福特在中国的汽车制造合作伙伴是长安汽车(000625.SZ)和江铃汽车 (000550.SZ)。(完)

(编译 田建华; 审校 王洋)

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