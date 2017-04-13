福特汽车第一季中国销量下滑逾两成 受减税措施结束影响

路透北京4月13日 - 福特汽车(F.N)周四表示，第一季该公司在中国的销量较上年同期下滑21%，此前政府对小排量汽车的减税措施结束。

福特汽车第一季在中国市场的表现落后于不少竞争对手，其中丰田汽车(7203.T)、本田汽车(7267.T)等业者公布销量增加，而行业协会则公布整体销量增长7%。

许多业内人士担心，消费者赶在2016年底减税政策结束之前购买小排量汽车，将导致2017年头几个月的销售势头转弱。

福特汽车执行长Mark Fields周六在上海表示，该公司在中国售出的汽车中，大约有70-75%可适用针对排量在1.6升及以下车型的减税规定。(完)