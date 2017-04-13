福特汽车第一季中国销量下滑逾两成 受减税措施结束影响

近半香港IT领导人已投资或拟投资自动化 高于全球比例--毕马威
路透香港5月24日 - 国际会计咨询机构毕马威（KPMG）周三发表最新调查显示，46%的香港IT领导人已投资或计划投资于数位化劳动、认知自动化或机器人自动化，而全球这一比例是34%。
路透北京4月13日 - 福特汽车(F.N)周四表示，第一季该公司在中国的销量较上年同期下滑21%，此前政府对小排量汽车的减税措施结束。
福特汽车第一季在中国市场的表现落后于不少竞争对手，其中丰田汽车(7203.T)、本田汽车(7267.T)等业者公布销量增加，而行业协会则公布整体销量增长7%。
许多业内人士担心，消费者赶在2016年底减税政策结束之前购买小排量汽车，将导致2017年头几个月的销售势头转弱。
福特汽车执行长Mark Fields周六在上海表示，该公司在中国售出的汽车中，大约有70-75%可适用针对排量在1.6升及以下车型的减税规定。(完)
(编译 张明钧; 审校 徐文焰)
路透香港5月24日 - 国际会计咨询机构毕马威（KPMG）周三发表最新调查显示，46%的香港IT领导人已投资或计划投资于数位化劳动、认知自动化或机器人自动化，而全球这一比例是34%。
路透5月24日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:16时，1港元=0.88447人民币)
路透北京5月24日 - 中国国资委周三称，1-4月央企累计实现利润总额4,449.9亿元人民币，同比增长18.1%，主业经营利润占利润总额比重同比提高7.4个百分点。资产负债水平总体保持平稳。