福特汽车4月在华销量同比下滑11% 降幅创一年来最大

路透5月5日 - 福特汽车(F.N)4月在中国销量较上年同期下降11%，降幅为一年来最大，因中国经济放缓仍在拖累汽车销量。

周四公布的销量数据是福特汽车去年5月以月度零售销量数据取代批发数据以来最大的月度降幅。今年前几个月福特汽车在中国的销售情况较为复杂，2月销量同比下滑9%，3月则为增长5%。

该公司的一位新闻发言人拒绝就销售数据置评，也未对下滑给出解释。福特汽车在中国分别与长安汽车(000625.SZ)和江铃汽车(000550.SZ)组建有两个合资公司。

中国去年汽车销售增长陷入停滞状态，但政府于10月开始针对小排量汽车推出减税措施后，销售出现反弹，减税措施并将延续至今年年底。由于经济增长减速，尚不确定汽车销量增长动能能否持续。

根据福特周四发布的声明，该公司计划在第二季余下时间关闭重庆一家工厂，以进行维护。这家工厂生产翼搏(Ecosport)运动型车(运动休旅车，SUV)、福克斯(Focus)和蒙迪欧(Mondeo)轿车。福特未表明关闭这家工厂与4月销量下滑有关。

福特称，销量下滑将不会影响该公司此前宣布的计划，即第二季在亚太地区生产345,000辆汽车。

今年头四个月，福特中国售出391,294辆汽车，较上年同期增加7%。

中国汽车工业协会上个月表示，第一季中国汽车市场增长6%，与该协会预估的全年增速相同。(完)