福特汽车制定应变计划 静待中国宣布是否延续减税措施

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京12月7日 - 福特汽车(F.N)的一名高管周三表示，预期中国将尽可能拖到最后一刻，才会宣布是否延续预定于年底结束的小排量汽车税赋优惠，公司正就各种可能出现的状况制定应变计划。
中国汽车工业协会、行业高管、以及多位分析师曾提出警告，若减税政策如期在2016年底结束，则可能造成明年销售成长严重下滑。这一政策是指对1.6升及以下乘用车购置税减半征收。
福特汽车亚太销售及营销主管Peter Fleet在接受路透访问时表示，“就算是在今年的最后一天宣布减税措施延期，我也不会感到意外。”
Fleet说，面对这一确定性，福特汽车正就三种不同的结果进行规划，包括1.减税措施到期后不延续；2.减税措施虽延续，但减税幅度缩小；3.继续实施原有减税措施。
Fleet表示，“我们正基于减税措施年底结束的假设推动业务。”
“若运营假设出现变化，我们会在新的一年里尽快做出必要的调整。”
他说汽车的基本需求将保持强劲，减税只是会导致需求出现小幅度变化，但他拒绝对2017年汽车销售给出明确的预估。(完)
(编译 张明钧; 审校 汪红英)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。