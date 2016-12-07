福特汽车制定应变计划 静待中国宣布是否延续减税措施

路透北京12月7日 - 福特汽车(F.N)的一名高管周三表示，预期中国将尽可能拖到最后一刻，才会宣布是否延续预定于年底结束的小排量汽车税赋优惠，公司正就各种可能出现的状况制定应变计划。

中国汽车工业协会、行业高管、以及多位分析师曾提出警告，若减税政策如期在2016年底结束，则可能造成明年销售成长严重下滑。这一政策是指对1.6升及以下乘用车购置税减半征收。

福特汽车亚太销售及营销主管Peter Fleet在接受路透访问时表示，“就算是在今年的最后一天宣布减税措施延期，我也不会感到意外。”

Fleet说，面对这一确定性，福特汽车正就三种不同的结果进行规划，包括1.减税措施到期后不延续；2.减税措施虽延续，但减税幅度缩小；3.继续实施原有减税措施。

Fleet表示，“我们正基于减税措施年底结束的假设推动业务。”

“若运营假设出现变化，我们会在新的一年里尽快做出必要的调整。”

他说汽车的基本需求将保持强劲，减税只是会导致需求出现小幅度变化，但他拒绝对2017年汽车销售给出明确的预估。(完)