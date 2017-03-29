福特汽车将在美三家工厂投资并创造就业 特朗普发帖称赞

路透底特律/华盛顿3月28日 - 福特汽车(F.N)周二表示，将在密西根的三家工厂投资12亿美元，并在项目中创造130个就业岗位。这与该公司之前同美国汽车工人联盟(UAW)的协议大致相符。美国总统特朗普几小时后在推特(Twitter)发帖，称赞这是福特进行的“重大投资”。

福特汽车1月取消了在墨西哥投资16亿美元建厂的计划，转而在密西根增加700个就业岗位。

福特周二称，将斥资8.5亿美元对位于密西根Wayne的工厂进行升级。该公司还将在位于Romeo的发动机厂投资1.5亿美元，并创造130个就业岗位或是保留原有岗位。

这两个项目是福特同UAW在2015年谈判的内容之一。福特当时称，四年内会在美国工厂投资90亿美元。

福特还称，将在位于Flat Rock的一个数据中心投资2亿美元，以支持车联网的进步和未来自动驾驶汽车的研发，但此举不会产生任何新的时薪就业岗位。

美国新的轿车和卡车销量目前处于历史高位，而且投资者也在密切关注这一高周期性行业可能放缓的迹象。

“这是对三家密西根工厂进行的重大投资，”特朗普周二在推特发帖称。“车企正在回归美国。就业！就业！就业！”

福特周二收高1.7%报11.65美元。(完)