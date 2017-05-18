福特汽车将裁减1400个白领工作岗位 股价大跌

路透纽约5月17日 - 福特汽车(F.N)周三表示，计划透过自愿提前退休及其他财务激励的方式，于北美及亚洲裁掉1,400个受薪工作岗位。福特是美国第二大汽车商，目前它正设法提振低迷的股价。

随着美股大盘因华府政治风波而大跌，福特交投爆量，盘中一度重挫2.5%，收盘下跌1.65%，报10.76美元。

部分媒体报导福特本周可能宣布裁员两万人，这项买断提议仅是福特裁员计划的一小部份。

福特表示，裁员将约占1.5万名经理人与其他非生产工人总数的10%，将为该部门节省10%的劳动成本。

福特表示，许多受薪劳工并不在此次裁员计划之中，包括产品开发和福特信贷(Ford Credit)部门的员工。福特欧洲或南美部门也不在这次裁员计划之中。

买断提议中的大约三分之二涉及北美，其余则在亚洲。福特并不打算裁退计时劳工或减产。

福特将提供财务奖励，包括优渥的提早退休提案，以鼓励受薪员工在9月底前自愿离职。该公司发言人Mike Moran称，公司预计将通过自愿者提案实现这些目标。

“削减成本、并尽可能地精简和提高效率也仍是这项工作的一部分，”Moran表示。

福特表示，自愿者鼓励提案将涵盖3万名美国受薪员工中的大约9,600名。

自Fields在2014年7月执掌福特以来，该公司股价累计下挫近40%。(完)