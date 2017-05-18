福特汽车将裁减1400个白领工作岗位 股价大跌

默克尔称将在下月G20峰会上推动自由公平贸易
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透纽约5月17日 - 福特汽车(F.N)周三表示，计划透过自愿提前退休及其他财务激励的方式，于北美及亚洲裁掉1,400个受薪工作岗位。福特是美国第二大汽车商，目前它正设法提振低迷的股价。
随着美股大盘因华府政治风波而大跌，福特交投爆量，盘中一度重挫2.5%，收盘下跌1.65%，报10.76美元。
部分媒体报导福特本周可能宣布裁员两万人，这项买断提议仅是福特裁员计划的一小部份。
福特表示，裁员将约占1.5万名经理人与其他非生产工人总数的10%，将为该部门节省10%的劳动成本。
福特表示，许多受薪劳工并不在此次裁员计划之中，包括产品开发和福特信贷(Ford Credit)部门的员工。福特欧洲或南美部门也不在这次裁员计划之中。
买断提议中的大约三分之二涉及北美，其余则在亚洲。福特并不打算裁退计时劳工或减产。
福特将提供财务奖励，包括优渥的提早退休提案，以鼓励受薪员工在9月底前自愿离职。该公司发言人Mike Moran称，公司预计将通过自愿者提案实现这些目标。
“削减成本、并尽可能地精简和提高效率也仍是这项工作的一部分，”Moran表示。
福特表示，自愿者鼓励提案将涵盖3万名美国受薪员工中的大约9,600名。
自Fields在2014年7月执掌福特以来，该公司股价累计下挫近40%。(完)
(编译 陈宗琦/许娜；审校 白云/张若琪)
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路透东京/首尔6月20日 - 据知情消息人士透露，一家日本政府牵头的财团告诉东芝，在该财团投资东芝芯片(晶片)业务之前，东芝需要先处理好与西部数据(WD)的法律纠纷。
路透东京6月20日 - 一位直接了解情况的日本政府消息人士周二称，国际货币基金组织(IMF)将推出新的工具，使各国能快速获得短期美元资金，以防范可能发生的金融危机。