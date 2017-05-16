消息人士称福特汽车拟将北美和亚洲受薪员工削减10%（更新版）

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路透华盛顿/底特律5月15日 - 一位知情人士周一告诉路透，福特汽车(F.N)计划将公司在北美和亚洲的受薪员工数量削减约10%，以期提振获利和下滑的股价。

简知该计划的一位人士称，福特计划提供慷慨的提前退休奖励措施，以在10月1日前缩减受薪员工人数，但不打算削减计时员工数量，也不计划减产。

福特此举可能与美国总统特朗普的政策路线相冲突，特朗普将提高汽车行业就业做为优先要务。福特在美国有约30,000名受薪员工。

福特之前宣布计划削减30亿美元成本，这位人士称，此次裁员正是该计划的一部分。美国新车销售出现下滑迹象，连续七年增长势头发生逆转。

华尔街日报周一报导，福特汽车准备将全球雇员人数减少10%左右，但简知该计划的人士对该数字提出质疑。该消息人士要求匿名，方便自由讨论此事。

福特汽车拒绝谈论裁员事宜，但称仍聚焦于核心策略以“推动盈利性和增长”。

“降低成本并尽可能地精简高效，仍是在我们工作的一部分，”福特汽车在声明中称。“我们没有宣布任何精简人员的新举动，也不会对这样的揣测发表评论。”

福特汽车希望强调裁员的自愿性。

该公司4月27日公布第一季财报时称，计划削减30亿美元成本。

福特执行长Mark Fields当时在电话会议上对分析师称，“我们持续密切关注成本，原因不仅是考虑到当前所处环境，也是让我们对低迷情景做好更充分准备。”(完)