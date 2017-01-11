福特汽车看好旗下野马跑车 希冀借其提振中国市场获利

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京1月11日 - 福特汽车(F.N)正期冀其最为独特的美国车款--野马(Mustang)大马力跑车能够提振该公司在中国市场的销售和获利。
福特于2015年初开始在中国销售野马跑车，每年的销量在3,000辆左右。不过野马凭借39.98万元人民币(57,670美元)的起售价，在很多售价昂贵的跑车市场成为畅销款。2016年野马与通用汽车的(GM.N)雪佛兰科迈罗(Chevrolet Camaro)的销量比几乎为15比1。
早在1960年代，在实用的轿车和运动型多用途车占主导的福特各系车款中，野马跑车就十分亮眼。2013年和2014年福特汽车在中国的销量增幅分别为50%和20%，但2015年的销量增幅下降到了3%。2016年，福特将林肯豪华品牌引入中国市场，当年汽车销量增长14%。
行业分析师称，福特在中国市场的利润和获利能力相对较好，过去三年中，其与重庆长安汽车股份有限公司(000625.SZ)及江铃汽车股份有限公司(000550.SZ)的合资企业的营业利润在14-16%之间。
福特高管称，公司并未为中国市场的运作设下特定的赢利目标，但努力要将利润率保持在当前的“健康”区间内。(完)
(编译 王琛；审校 孙茉莉)
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。