福特汽车看好旗下野马跑车 希冀借其提振中国市场获利

路透北京1月11日 - 福特汽车(F.N)正期冀其最为独特的美国车款--野马(Mustang)大马力跑车能够提振该公司在中国市场的销售和获利。

福特于2015年初开始在中国销售野马跑车，每年的销量在3,000辆左右。不过野马凭借39.98万元人民币(57,670美元)的起售价，在很多售价昂贵的跑车市场成为畅销款。2016年野马与通用汽车的(GM.N)雪佛兰科迈罗(Chevrolet Camaro)的销量比几乎为15比1。

早在1960年代，在实用的轿车和运动型多用途车占主导的福特各系车款中，野马跑车就十分亮眼。2013年和2014年福特汽车在中国的销量增幅分别为50%和20%，但2015年的销量增幅下降到了3%。2016年，福特将林肯豪华品牌引入中国市场，当年汽车销量增长14%。

行业分析师称，福特在中国市场的利润和获利能力相对较好，过去三年中，其与重庆长安汽车股份有限公司(000625.SZ)及江铃汽车股份有限公司(000550.SZ)的合资企业的营业利润在14-16%之间。

福特高管称，公司并未为中国市场的运作设下特定的赢利目标，但努力要将利润率保持在当前的“健康”区间内。(完)